Smontare il Presepe dopo l’Epifania è un grave errore | la data precisa in cui va tolto è un’altra!

Smontare il Presepe subito dopo l’Epifania è un’abitudine diffusa, ma non corretta. La tradizione suggerisce che questa decorazione rimanga fino alla Candelora, il 2 febbraio, rispettando i tempi simbolici e culturali. Conoscere la data giusta permette di preservare il significato delle festività e di rispettare le usanze più autentiche. Evitare di smontarlo troppo presto è un gesto di rispetto verso le tradizioni italiane.

Milioni di italiani preferiscono smontare il Presepe dopo l'Epifania. Ma si tratta di un grave errore. Ecco la data fino alla quale deve rimanere nelle nostre case L'Epifania, tutte le feste si porta via. E spesso anche gli addobbi natalizi. Milioni di italiani decidono di togliere tutti i festoni dedicati al Natale al termine dei festeggiamenti della "Befana". Molto spesso si opta per delle date specifiche: l'otto dicembre, giorno in cui di festeggia l'Assunzione di Maria, si addobbano le case con l'Albero di Natale, le luci e i Presepi; e il sette gennaio (il giorno successivo all'Epifania) si smonta il tutto.

