Smantellata in Spagna la più potente rete di traffico di metamfetamine d’Europa | droga nascosta nel marmo importato dal Messico

È stata smantellata in Spagna una delle più grandi reti di traffico di metamfetamine in Europa, nascosta nel marmo importato dal Messico. Questa operazione, seconda parte dell’’Operazione Saga’, ha portato a importanti sequestri e ha colpito un importante centro di distribuzione tra Tenerife, Madrid, Valencia e Alicante. L’intervento evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto ai traffici di droga su vasta scala.

Si tratta della seconda parte dell’” operazione Saga “, che ha portato al secondo più grande sequestro di metanfetamine in Europa, che ha colpito il principale hub di rifornimento di droghe sintetiche, attivo tra Tenerife, alle Canarie, Madrid, Valencia e Alicante, sul versante mediterraneo. La polizia spagnola, in collaborazione con la Dea statunitense, ha smantellato quella che viene considerata la più potente organizzazione europea di traffico di metanfetamina, con base operativa in Spagna. La droga veniva introdotta nel Paese nascosta in carichi di marmo importati dal Messico. Sono state arrestate nove persone, poste a disposizione dell’autorità giudiziaria come presunti responsabili dei reati di traffico di droga, appartenenza a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

