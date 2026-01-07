Slalom Madonna di Campiglio dove vederlo in tv I favoriti | Vinatzer a caccia del podio

Dove seguire lo slalom di Madonna di Campiglio in tv e chi sono i favoriti. A distanza di alcuni anni dall’ultima presenza sul podio, Alex Vinatzer punta a ottenere un risultato di rilievo mercoledì, nella prima tappa del 2026 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La gara si svolge nel Canalone Miramonti, con la speranza di assistere a una competizione equilibrata e appassionante.

Madonna di Campiglio, 6 gennaio 2026 – Dal 22 dicembre 2020 l'Italia non sale sul podio in slalom a Madonna di Campiglio, quando l'allora giovanissimo Alex Vinatzer chiuse terzo in una sontuosa gara vinta da Henrik Kristoffersen su Sebastian Foss Solevaag e sul podio l'altoatesino vuole tornarci mercoledì, quando la Coppa del mondo di sci alpino maschile ripartirà dal Canalone Miramonti per la prima gara del 2026. Lo spettacolo della notturna sulla 3 Tre per i migliori slalomisti al mondo che si contenderanno la vittoria di tappa ma anche un pezzo di coppa di specialità, che ora vede Timon Haugan in testa con 245 punti davanti a Clement Noel fermo a 182.

Madonna di Campiglio Slalom: Where to Watch It on TV. The Favorites: Vinatzer Chasing a Podium Finish - Wednesday is a 'midweek round' for Alpine skiing, which heads to the Canalone Miramonti for the night slalom: Alex Vinatzer is aiming for a podium finish on the historic Tre 3, but the favorites are H ... sport.quotidiano.net

Startlist slalom Madonna di Campiglio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Mercoledì 7 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: grande spettacolo sul ... oasport.it

RT @fisalpine: Madonna di Campiglio on fire tonight! Tomorrow’s Night Slalom is set to deliver big emotions. 18:00 CET 21:00 C… x.com

Nella sesta puntata di Salotto Bianco, stagione 2025/2026, di Madonna di Campiglio, il protagonista è lo slalom in notturna sul Canalone Miramonti. Alla vigilia della iconica gara tra i pali stretti, la 3Tre, saranno nostri ospiti Alex Vinatzer, il tecnico Mauro Pini, - facebook.com facebook

