Sky Up Academy Studios | 300 Studenti Diventano Protagonisti negli Studi Sky

Sky Up Academy Studios, nella sua edizione 2025-2026, apre le porte degli studi Sky a più di 300 studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. L'iniziativa offre un’opportunità formativa nel settore audiovisivo, coinvolgendo i giovani in un’esperienza pratica e concreta. Un progetto che mira a favorire l’orientamento e lo sviluppo di competenze professionali, contribuendo alla crescita educativa dei partecipanti.

Sky Up Academy Studios prosegue nell'edizione 2025-2026 aprendo le porte degli studi Sky a oltre 300 studentesse e studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Un'esperienza formativa unica che unisce tecnologia, storytelling e produzione televisiva per avvicinare le nuove generazioni al mondo di una tech and media company attraverso attività pratiche in veri studi professionali Il progetto fa parte di Sky Up The Edit e punta a ridurre il divario digitale sviluppando competenze narrative, approccio critico all'informazione e rafforzamento di digital e soft skill fondamentali. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte si mettono alla prova realizzando contenuti multimediali sperimentando i diversi ruoli della produzione con il supporto di uno staff Sky dedicato. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Up Academy Studios: 300 Studenti Diventano Protagonisti negli Studi Sky Leggi anche: Sky Up The Edit 2025: studenti protagonisti con progetti sul rispetto e inclusione digitale Leggi anche: Al via la quarta edizione di Sky Up The Edit: studenti protagonisti con progetti sul tema del rispetto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Video - 1996 L'Anno di Del Piero: La Nuova Serie Sky dal 6 Gennaio ???; Video - 1996, Il Gol alla Del Piero: Come Nacque la Leggenda (Sky Sport) ???; Video - 1996, L'Anno di Del Piero - La 10 di Baggio ???(Sky Sport). Al via la nuova Sky Up Academy Studios - Al via la nuova Sky Up Academy Studios, l’iniziativa di Sky che apre le porte agli studenti per scoprire il dietro le quinte di una tech & media company Conoscere il dietro le quinte di una realtà ... sport.sky.it Sky Up Academy Studios permette agli studenti di entrare nel mondo della produzione tv - Conoscere il dietro le quinte di una realtà come Sky, confrontarsi con professionisti del settore e toccare con mano le tecnologie più avanzate per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto questo ... primaonline.it Sky Up Academy Studios, porte aperte agli studenti: scopriranno il dietro le quinte di una Tech&Media Company - Conoscere il dietro le quinte di una realtà come Sky, confrontarsi con i professionisti del settore e toccare con mano le tecnologie più innovative per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto ... leggo.it Sky Up Academy Studios: 300 Studenti Diventano Protagonisti negli Studi Sky ?? Il 23 Gennaio 2026 faremo una diretta su youtube canale STUDIOS ACADEMY in cui si parlera' di produzione audio. #producer #live #youtube #musicproduction @furiocapozzi https://www.youtube.com/live/BuKIWVL3-bssi=9q-hrn1JjQzJOdRJ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.