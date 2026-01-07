sky e now tutto il golf del dp world tour fino al 2027 insieme alla ryder cup

Sky e NOW offrono una copertura completa del DP World Tour fino al 2027, inclusa la Ryder Cup 2027. Seguono in diretta i principali tornei internazionali di golf, garantendo un’ampia visibilità degli eventi più importanti del circuito. La piattaforma mette a disposizione anche approfondimenti e analisi, offrendo agli appassionati un’esperienza completa e affidabile per seguire ogni fase delle competizioni.

Copertura completa su Sky Sport Golf e NOW con Ryder Cup 2027 e i principali tornei internazionali in diretta, tra grandi eventi e approfondimenti editoriali.. Il grande golf è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Anche per il 2026 e il 2027, tutti i tornei del DP World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf internazionale, saranno visibili su Sky e in streaming su NOW. E nel 2027 l’appuntamento più atteso: dal 13 al 19 settembre su Sky arriva anche la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, che terrà l’edizione del centenario all’Adare Manor nella County Limerick, in Irlanda. 🔗 Leggi su Digital-news.it

