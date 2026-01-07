Amedeo Bagnis, atleta di skeleton, ha recentemente partecipato alla Coppa del Mondo a St. Moritz, segnando un risultato importante. Nonostante un inizio di stagione difficile, il suo ritorno sul podio rappresenta un passo significativo nel suo percorso sportivo. Bagnis continua a dimostrare determinazione e impegno, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama internazionale di questa disciplina.

Una firma speciale. Amedeo Bagnis ha lasciato il segno nella gara della Coppa del Mondo di skeleton a St. Moritz (Svizzera), recupero di quanto non si è tenuto a Winterberg (Germania) lo scorso week end per via delle condizioni meteo sfavorevoli. L’azzurro ha completato la sua prova al secondo posto, solo alle spalle dell’inarrivabile britannico Matt Weston. Quest’ultimo, in maniera regale, ha preceduto tutti col tempo di 2’15?67, con un margine di vantaggio di 1?29 su Bagnis. Per il ventiseienne piemontese di Casale Monferrato si è tramutato in realtà il quarto podio della carriera nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Amedeo Bagnis: “La stagione è iniziata in salita, tornare sul podio è speciale”

