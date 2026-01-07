Il liceo Virgilio di Milano ha riaperto le sue porte dopo le vacanze natalizie, in un momento di grande dolore per la comunità scolastica. Il vicepreside ha sottolineato la necessità di ritrovarsi e affrontare insieme la difficile realtà dopo la tragedia di Crans Montana. La scuola si impegna a sostenere studenti e staff in un percorso di ascolto e solidarietà, in un contesto di profonda riflessione collettiva.

Il liceo Virgilio di Milano – nel giorno in cui si svolgono i funerali delle vittime – ha riaperto le porte ai suoi studenti di ritorno dalle vacanze natalizie. Nella sezione D del terzo anno, però, quattro banchi sono rimasti vuoti. Sono quelli dei ragazzi presenti al bar Le Constellation di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. I giovani, due ragazzi e due ragazze, sono attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda a seguito delle ustioni riportate nell’incendio. Intervistato da Rtl 102.5, il vicepreside del liceo Mario Secone ha commentato così il delicato momento vissuto dalla scuola, che oggi – come si legge da un comunicato sul suo sito – “osserverà un minuto di silenzio per la commemorazione degli studenti italiani vittime della tragedia di Crans- Montana; l’inizio e la fine del momento di raccoglimento sarà segnalato dal suono della campanella”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Situazione insostenibile. Abbiamo bisogno di ritrovarci”, il vicepreside dell’istituto Virgilio sulla strage di Crans Montana

Leggi anche: Crans-Montana, via le telecamere al Virgilio dopo l’ingresso: la priorità dell’istituto è proteggere gli alunni e ricostruire la quotidianità scolastica

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano in Svizzera: «Situazione catastrofica» | L'ambasciatore: «Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

‘Molto negativo ed emotivo’ – Come Amorim è diventato ‘insostenibile’ per il Man Utd; C’è la politica, ma prima e dopo c’è l’umanità… o almeno dovrebbe. L’insostenibile silenzio del centrodestra verso chi ha più bisogno.; Groenlandia, Trump insiste: Ne abbiamo bisogno. La replica: Adesso basta; Lavoratori italiani, veniteci ad aiutare: abbiamo bisogno di voi | 7000 posti di lavoro in questo stato europeo, ricerca urgente già dal 1° gennaio 2026.

Una situazione definita “insostenibile”, a lanciare l’allarme è la il Pa di Sassari, che denuncia condizioni di forte degrado igienico, sovraffollamento e una gestione ritenuta inadeguata da parte dell’amministrazione - facebook.com facebook