Sit-in contro Israele alle Olimpiadi | Uccisi tanti sportivi palestinesi

Domani alle 15:30, in piazza Prampolini, si terrà un sit-in di protesta contro la presunta partecipazione di Israele alle Olimpiadi invernali. L’evento, promosso da sostenitori dei palestinesi, si svolge in concomitanza con l’arrivo della fiaccola olimpica e si propone di attirare l’attenzione sulle segnalate vittime tra i palestinesi. L’iniziativa si inserisce in un contesto di tensioni e di richieste di attenzione sui temi del conflitto.

Al grido di "fuori Israele dalle Olimpiadi invernali", i pro Pal si troveranno in piazza Prampolini per manifestare domani pomeriggio alle 15,30, in concomitanza con l’arrivo della fiaccola olimpica. "Nell’antichità durante le olimpiadi le guerre si fermavano, l’unico modo per fronteggiarsi era quello sportivo, le armi finalmente venivano deposte per consentire un passaggio sicuro agli atleti e alle atlete – recita l’appello – Il comitato olimpico internazionale proprio per Milano-Cortina ha ratificato un accordo sottoscritto da tutte le federazioni per reintrodurre la tregua olimpica. Chiediamo a gran voce che i Paesi che non rispetteranno questo vincolo vengano esclusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

