Sinner sfida Alcaraz a Seul? Un problema per il tennis

Il 10 gennaio a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in un match di esibizione, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La partita rappresenta un’occasione per vedere due dei migliori giovani talenti del circuito internazionale confrontarsi, offrendo uno sguardo sul futuro di questo sport. L’evento, che si svolgerà in Corea del Sud, è atteso come un momento importante per il tennis mondiale.

Manca sempre meno al grande appuntamento di Seul. I due tennisti più forti del pianeta - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - si affronteranno in un match di esibizione previsto per il 10 gennaio in Corea del Sud. E gli asiatici sono impazziti, dedicando ai due campioni un'accoglienza in stile Beatles come se si trattasse di John Lennon e Paul McCartney. Ma non tutti sono così entusiasti della grande popolarità dei numeri 1 e 2 al mondo. “Ovviamente tutti noi vogliamo rivedere una finale come quella del Roland Garros ma non succederà tutte le volte - ha spiegato Pat Cash in un'intervista rilasciata a Tennis365 -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

