Sinner l’anti-bamboccione a 15 anni si incordava le racchette da solo per risparmiare VIDEO

A soli 15 anni, Jannik Sinner si dedicava con impegno alla cura delle proprie racchette, incordandole autonomamente per risparmiare. In passato, il giovane talento italiano ha attraversato momenti di semplicità e determinazione, che testimoniano il suo percorso di crescita nel tennis. Questa fase di formazione ha contribuito a plasmare il suo carattere e la sua dedizione, elementi fondamentali per il successo raggiunto oggi a livello internazionale.

È stato ragazzino e spiantato pure Jannik Sinner. C’è stato un periodo – già raccontatissimo, per la verità – in cui l’attuale numero 1-2 del mondo del tennis era talento puro e poco altro. Aveva 15 anni, si allenava a Bordighera con Piatti e faceva la vita dell’atleta fuori sede. Supertennis ha pubblicato sui social un servizio di allora: Sinner gli apre le porte di casa dove vive in condivisione con altre due ragazzini, mostra la sua stanza, il cucinino abitabile, il letto “pure comodo”, e la scrivania “dove a volte scrivo gli allenamenti, anche cose di scuole. I libri sono lì, sotto il tennis”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

