Sinner arrivato a Seul accoglienza da star per l’azzurro

Jannik Sinner è arrivato a Seul, ricevendo un’accoglienza calorosa. L’azzurro parteciperà sabato mattina all’‘Hyundai Card Super Match’ contro Carlos Alcaraz, in un incontro di esibizione trasmesso in diretta su SuperTennis alle 8 ora italiana. L’evento rappresenta un’occasione importante per il giocatore italiano, che si prepara a confrontarsi con uno dei protagonisti più rilevanti del circuito.

Accoglienza da star per Jannik Sinner a Seul, dove sabato mattina affronterà Carlos Alcaraz in un match di esibizione che sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis alle 8 del mattino ora italiana, lo 'Hyundai Card Super Match'. Tanti i tifosi che hanno fermato l'azzurro in aeroporto per chiedergli un autografo. Poi l'altoatesino ha ricevuto in dono anche un mazzo di fiori bianchi. L'esibizione in Corea del Sud, primo confronto del 2026, sebbene non ufficiale, tra i primi due giocatori del mondo, è il prologo di una stagione che si prospetta cruciale per entrambi. Sinner, infatti, punta a riprendersi lo scettro di numero 1 del mondo.

