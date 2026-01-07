Sindaco imprenditore presidente del rugby | è morto Ottorino Bugatti

Ottorino Bugatti, figura stimata nel mondo dello sport, del rugby e della comunità di Lumezzane, si è spento all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. Sindaco, imprenditore e presidente del rugby, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per le persone e le realtà che ha sempre sostenuto e rappresentato con dedizione. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Il mondo dello sport e del rugby e la vasta comunità di Lumezzane sono in lutto per la scomparsa di Ottorino Bugatti: aveva 82 anni ed era malato da tempo. È stato un noto e apprezzato imprenditore, insieme ai fratelli era alla guida del gruppo Bugatti, ex San Marco, oggi un impero da 500. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

