Sindaco imprenditore presidente del rugby | è morto Ottorino Bugatti
Ottorino Bugatti, figura stimata nel mondo dello sport, del rugby e della comunità di Lumezzane, si è spento all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. Sindaco, imprenditore e presidente del rugby, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per le persone e le realtà che ha sempre sostenuto e rappresentato con dedizione. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.
Il mondo dello sport e del rugby e la vasta comunità di Lumezzane sono in lutto per la scomparsa di Ottorino Bugatti: aveva 82 anni ed era malato da tempo. È stato un noto e apprezzato imprenditore, insieme ai fratelli era alla guida del gruppo Bugatti, ex San Marco, oggi un impero da 500. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: È morto l’imprenditore Lorenzo Bosi, addio al presidente della Rondinella
Leggi anche: È morto Armando Tomeo, imprenditore di lungo corso ed ex sindaco di San Salvo
Sindaco, imprenditore, presidente del rugby: è morto Ottorino Bugatti; Morto Ottorino Bugatti, lo storico presidente del Rugby Lumezzane e dei Centurioni; L'ultimo saluto a Ottorino Bugatti; Lutto nel mondo dello sport: addio a Ottorino Bugatti, è morto a 82 anni il presidente più longevo del rugby italiano. Grati per l'esempio che ci ha trasmesso.
Sindaco, imprenditore, presidente del rugby: è morto Ottorino Bugatti - Il mondo dello sport e del rugby e la vasta comunità di Lumezzane sono in lutto per la scomparsa di Ottorino Bugatti: aveva 82 anni ed era malato da tempo. bresciatoday.it
Si è spento Ottorino Bugatti, presidente emerito del Rugby Lumezzane - La lunga guida al vertice di Centurioni Rugby, durata 61 anni, lo ha reso il più longevo presidente della ... brescia.corriere.it
Lumezzane, addio ad Ottorino Bugatti storico presidente dei Centurioni Rugby - Già sindaco del Comune dal 1995 al 1999, Bugatti è stato anche il presidente più longevo del rugby italiano, avendo guidato per sessant’anni la squadra valgobbina. quibrescia.it
L'EPISODIO | L'imprenditore di Serra San Bruno ha presentato denuncia. Il sindaco Barillari: «Atto vile, gli inquirenti facciano luce sulla vicenda» - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.