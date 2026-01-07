Simone Marchetti l' editoriale | Che cos’è la grazia?
Simone Marchetti analizza il concetto di grazia, tema centrale nel nuovo film di Paolo Sorrentino. La parola, spesso associata a spiritualità e leggerezza, viene esplorata anche come un valore che racchiude la bellezza del dubbio. Questo editoriale invita a riflettere sulla sua interpretazione e sul suo significato nel contesto contemporaneo, offrendo una prospettiva chiara e approfondita su un tema universale.
Il nuovo film di Paolo Sorrentino ci ha conquistati: il primo numero di Vanity Fair del 2026 è dedicato proprio alla grazia, come parola e come valore di «bellezza del dubbio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
