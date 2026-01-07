Simon Yates si ritira a 33 anni sette mesi fa aveva vinto il Giro d'Italia | Molti saranno sorpresi

Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia a 33 anni, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni attraverso una lunga lettera sui social. Il corridore britannico del Team Visma Lease a Bike ha spiegato le ragioni di questa decisione, suscitando sorpresa tra gli appassionati di ciclismo. In questa fase della carriera, Yates si dedica ora a nuovi progetti, lasciando alle spalle un percorso ricco di successi e sfide nel mondo delle competizioni.

Ciclismo, Simon Yates si ritira a 33 anni: l’annuncio a sorpresa dopo il trionfo al Giro - Solo pochi mesi fa festeggiava la vittoria al Giro d’Italia a Roma. sportface.it

Ciclismo: Simon Yates si ritira a 33 anni, 'è il momento giusto' - Il campione britannico, 33 anni, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, ha annunciato il suo ritiro in una lunga nota in nel ringraziare tutti spiega i motivi della scelt ... sport.quotidiano.net

ULTIM'ORA CICLISMO Simon Yates annuncia a sorpresa il ritiro: il britannico ha vinto l'ultimo Giro d'Italia #SkySport x.com

SIMON CI MANCHERAIIIIII Yates ha scritto una lettera di addio al ciclismo: “Ci ho pensato per tanto tempo” Una notizia che in realtà giunge a sorpresa, visto che nell'ultimo anno come professionista, Simon ha ottenuto diversi risultati eccezionali com - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.