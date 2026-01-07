Simon Yates si ritira a 33 anni sette mesi fa aveva vinto il Giro d'Italia | Molti saranno sorpresi

Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia a 33 anni, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni attraverso una lunga lettera sui social. Il corridore britannico del Team Visma Lease a Bike ha spiegato le ragioni di questa decisione, suscitando sorpresa tra gli appassionati di ciclismo. In questa fase della carriera, Yates si dedica ora a nuovi progetti, lasciando alle spalle un percorso ricco di successi e sfide nel mondo delle competizioni.

In una lunga lettera condivisa sui social il corridore britannico del Team Visma Lease a Bike ha annunciato il clamoroso addio alle competizioni. Quali sono le ragioni della sua scelta: "È il momento giusto".

