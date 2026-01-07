Simbolotto estrazione di oggi 7 gennaio 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 7 gennaio 2026, avviene alle ore 20. Il Simbolotto è un gioco collegato alle estrazioni del Lotto, che si svolgono quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, venerdì e sabato. In questa occasione, vengono estratti simboli che arricchiscono la tradizione delle giocate di numeri e simboli.

Estrazione Simbolotto di oggi, 7 gennaio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 7 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di gennaio la ruota associata al gioco è quella di Bari.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di mercoledì 7 Gennaio 2026

