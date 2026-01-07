Silenzio di Conte e Schlein sul pestaggio

Il silenzio di Conte e Schlein sul pestaggio di Acca Larentia ha riacceso le discussioni politiche, in un contesto in cui ogni 7 gennaio si ripetono le commemorazioni e le polemiche legate a quegli eventi. Queste ricorrenze, da quasi mezzo secolo, rappresentano un momento di confronto e riflessione sulle vicende che hanno segnato la storia recente del nostro paese.

Come ogni 7 gennaio, da almeno quarantotto anni a questa parte, la commemorazione per i tragici fatti di Acca Larentia diventa l'occasione per fare esplodere puntualmente diverse polemiche politiche. Inoltre quest'anno, oltre alle classiche immancabili critiche contro il corteo nero dei militanti di destra di Roma, che si riuniscono per commemorare le giovani vittime del 1978 tra "presente" e saluti romani vari, si è aggiunta anche l' aggressione compiuta nella scorsa notta nella Capitale da un commando di venti persone contro quattro ragazzi di Gioventù Nazionale che in quel momento erano impegnati nell'affissione di manifesti per ricordare la strage di quasi mezzo secolo fa.

