Signorini tre ore in procura | Non ho commesso nessuna violenza Cosa ha detto ai pm

Alfonso Signorini si è recato spontaneamente presso la procura di Milano, martedì 7 gennaio, per essere ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Durante l’interrogatorio, il conduttore ha dichiarato di non aver commesso alcuna violenza, rispondendo alle domande dei magistrati. L'incontro si è svolto nel rispetto delle procedure legali, senza ulteriori rivelazioni pubbliche al momento.

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in procura a Milano nella mattinata di mercoledì 7 gennaio per essere sentito dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Il conduttore del Grande Fratello, assistito dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. L'interrogatorio si è svolto al quarto piano del Palazzo di giustizia ed è durato circa tre ore. Durante questo colloquio, Signorini ha fornito la sua versione dei fatti attraverso dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazione da parte dei magistrati.

