Signorini sentito oltre tre ore in Procura Il conduttore ai pm milanesi | non ho commesso nessuna violenza

Alfonso Signorini è stato ascoltato per oltre tre ore in Procura a Milano, nel quadro di un’indagine per presunte violenze e estorsioni. Il conduttore ha negato ogni accusa, sostenendo di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda riguarda una denuncia presentata dal modello e ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno. La posizione di Signorini sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità giudiziarie.

Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il presentatore tv si è presentato spontaneamente al quarto piano del Palazzo di giustizia. Davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, si è difeso: "Non ho commesso nessuna violenza" ha detto ai magistrati ai quali ha fornito la sua versione dei fatti che contrasta rispetto a quella di chi lo accusa.

