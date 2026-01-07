Signorini sentito dai pm a Milano | Non ho commesso nessuna violenza

Alfonso Signorini è stato ascoltato oggi a Milano nel procedimento penale a suo carico, durato circa tre ore. L’indagine riguarda accuse di violenza sessuale ed estorsione, presentate dal modello Antonio Medugno. Signorini ha negato ogni addebito, dichiarando di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda è attualmente sotto inchiesta, e le autorità proseguono le verifiche necessarie per chiarire i fatti.

Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno - La decisione della Procura in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello. milano.corriere.it

«Ho sentito Alfonso Signorini, è tranquillo, assolutamente tranquillo. Ci ho parlato per diverse ore», ha dichiarato il suo avvocato, Domenico Aiello. Una frase che fotografa lo stato d’animo del conduttore, dopo che la Procura di Milano ha aperto un’indagine s - facebook.com facebook

L’ex agente fotografico, sentito dai pm, annuncia le prime denunce per il conduttore che avrebbe chiesto sesso agli aspiranti famosi. di @amendolaraf x.com

