Signorini sentito dai pm a Milano | Non ho commesso nessuna violenza
Alfonso Signorini è stato ascoltato oggi a Milano nel procedimento penale a suo carico, durato circa tre ore. L’indagine riguarda accuse di violenza sessuale ed estorsione, presentate dal modello Antonio Medugno. Signorini ha negato ogni addebito, dichiarando di non aver commesso alcuna violenza. La vicenda è attualmente sotto inchiesta, e le autorità proseguono le verifiche necessarie per chiarire i fatti.
(Adnkronos) – Alfonso Signorini è stato sentito per circa tre ore in procura a Milano, oggi 7 gennaio 2026, per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Caso Signorini, Corona sentito dai pm: "Ho parlato per 3 minuti di revenge porn e per un'ora dei reati di Alfonso, ho 100 testimonianze" - VIDEO
Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset
Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale. Codacons: Stop anche al Grande Fratello; Corona: Chiamato dalla Casa Bianca durante interrogatorio su Signorini; Alfonso Signorini si sospende da Mediaset: “Calunnie da Corona”; Signorini davanti ai pm, 'da me nessuna violenza né estorsione'.
Milano, Corona in Procura sul caso Signorini: “Ho più di cento segnalazioni, già pronte due denunce” - Indagine per revenge porn, la querela di Alfonso Signorini nei confronti di Corona, che ha chiesto di essere sentito dai pm ... affaritaliani.it
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset - Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata dall'ex concorrente del GF Antonio Medugno ... ilfattoquotidiano.it
Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno - La decisione della Procura in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello. milano.corriere.it
«Ho sentito Alfonso Signorini, è tranquillo, assolutamente tranquillo. Ci ho parlato per diverse ore», ha dichiarato il suo avvocato, Domenico Aiello. Una frase che fotografa lo stato d’animo del conduttore, dopo che la Procura di Milano ha aperto un’indagine s - facebook.com facebook
L’ex agente fotografico, sentito dai pm, annuncia le prime denunce per il conduttore che avrebbe chiesto sesso agli aspiranti famosi. di @amendolaraf x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.