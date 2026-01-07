Signorini interrogato dai pm a Milano | Non ho commesso violenza Poi parla dei messaggi di Medugno

Alfonso Signorini si è presentato in Procura a Milano, dove è stato interrogato dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis per circa tre ore. Durante l’audizione, il conduttore ha respinto ogni accusa affermando di non aver commesso violenza né estorsione. Successivamente, ha commentato anche sui messaggi di Medugno, mantenendo un atteggiamento di rispetto e chiarezza.

