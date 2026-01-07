Signorini davanti ai pm per tre ore | ‘Da me nessuna violenza né estorsione’

Alfonso Signorini si è recato spontaneamente presso la Procura di Milano, dove ha trascorso circa tre ore ascoltato dai magistrati. Durante l’interrogatorio, ha ribadito di non aver commesso alcuna forma di violenza o estorsione. L’iniziativa, annunciata dall’entourage dell’editore, si inserisce nel quadro delle indagini in corso, e Signorini ha collaborato con trasparenza e disponibilità.

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in Procura a Milano ed è rimasto per circa tre ore davanti ai magistrati. Secondo quanto emerso, il conduttore televisivo avrebbe respinto con decisione tutte le accuse di violenza sessuale ed estorsione, fornendo una versione dei fatti totalmente opposta a quella contenuta nella denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Un racconto che ora sarà oggetto di verifiche e approfondimenti da parte degli inquirenti. L'interrogatorio: quattro ore in tribunale e uscita laterale.

Signorini davanti ai pm, ‘da me nessuna violenza né estorsione’ - Ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente ... msn.com

Signorini sentito dai pm a Milano: “Non ho commesso nessuna violenza” - (Adnkronos) – Alfonso Signorini è stato sentito per circa tre ore in procura a Milano, oggi 7 gennaio 2026, per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo ... msn.com

«Ho parlato per un’ora di tutti i reati che ha commesso Signorini. Ho più di cento prove contro di lui. » Con queste parole, Fabrizio Corona ha raccontato cosa è successo durante il suo interrogatorio davanti ai magistrati, spiegando di aver portato numerose te - facebook.com facebook

Fabrizio Corona pubblica la nuova puntata contro Alfonso Signorini e dichiara: “Se la procura non indaga su di lui mi lego davanti al Tribunale di Milano per la giustizia, per la verità, per voi giovani e per tutti quelli che...” #FabrizioCorona #alfonsosignorini #pr x.com

