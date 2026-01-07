Alfonso Signorini ha dichiarato ai pm di Milano di non aver commesso alcuna violenza o estorsione, smentendo le accuse avanzate da Antonio Medugno, ex concorrente del Gf Vip. L'indagine, ancora in corso, riguarda presunti comportamenti che Signorini nega fermamente, ribadendo la propria estraneità ai fatti.

"Da me nessuna violenza né estorsione". Alfonso Signorini - indagato dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Gf vip, e sentito oggi dai pm di Milano - respinge ogni accusa. Il giornalista e conduttore tv si è presentato spontaneamente davanti ai pm, che indagano sulla vicenda di cui ha parlato Fabrizio Corona nel suo format 'Falsissimò. Signorini, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, si è difeso con dichiarazioni spontanee e rispondendo alle domande. E ha fornito una versione totalmente in contrasto con la denuncia di Medugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Signorini ai pm: "Da me nessuna violenza né estorsione"

Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset

Leggi anche: Signorini sentito dai pm a Milano: “Non ho commesso nessuna violenza”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accuse a Signorini, i legali di Antonio Medugno: Gravissimo definirlo un 'balordo', manca il rispetto; Signorini davanti ai pm, 'da me nessuna violenza né estorsione'; Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell'ex gieffino Medugno. I legali: «Atto dovuto»; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione.

Signorini tre ore dai pm, la sua versione e le chat con Medugno: «Da me nessuna violenza né estorsione» - Alfonso Signorini ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno. leggo.it