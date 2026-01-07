Con la recente nevicata, i Sibillini si sono ricoperti di neve e sono pronti ad accogliere gli appassionati di sci. La stagione invernale 2026 è ufficialmente iniziata, dopo un primo assaggio a fine novembre. I gestori delle strutture turistiche si mostrano ottimisti, pronti ad offrire un’esperienza di qualità a chi desidera sciare in un paesaggio suggestivo e ancora tutto da scoprire.

Con la nevicata di ieri, è iniziata ufficialmente la stagione sciistica 2026 sui Sibillini, dopo l’assaggio di fine novembre. E si riaccende la speranza per i gestori. "A Bolognola siamo partiti bene il mese scorso, con 15-16 giorni di apertura prima di Natale - afferma Francesco Cangiotti, amministratore delle società Bolognola Ski e Frontignano 360 -. Le feste sono andate bene. Non c’è stata tanta neve, abbiamo potuto aprire in maniera continuativa solo il campo scuola grazie alla neve programmata; ma il tempo è stato buono quindi l’affluenza è stata positiva, anche ai rifugi. Ci aspettavamo la nevicata di oggi (ieri per chi legge, ndr) per poter aprire le piste e iniziare al meglio la stagione, dato che il periodo più importante è tra metà gennaio e i primi di marzo, il clou. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sibillini imbiancati, adesso si scia. Via alla stagione. Gestori ottimisti

Leggi anche: Nelle Marche l’assalto alla neve. Si scia sui Sibillini, rebus Ascoli

Leggi anche: Sciatori in pista sui Sibillini: “Un bell’inizio di stagione”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sibillini imbiancati, adesso si scia. Via alla stagione. Gestori ottimisti.

Sibillini imbiancati, adesso si scia. Via alla stagione. Gestori ottimisti - Dopo l’assaggio di fine novembre, c’è tutto per tornare sulle piste. msn.com