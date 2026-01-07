Si ubriacano colpiscono il cancello dello stadio e poi minacciano i carabinieri

Nella mattinata del 7 gennaio a Piedimonte Matese, due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri per aver mostrato comportamenti violenti e offensivi. Dopo aver causato danni al cancello dello stadio, hanno minacciato le forze dell'ordine intervenute. L'intervento ha portato all'identificazione e alla denuncia in stato di libertà dei responsabili per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Una mattinata movimentata quella odierna (7 gennaio) a Piedimonte Matese, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà due uomini per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.L’intervento dei militari è scaturito da una segnalazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Si ubriacano, colpiscono il cancello dello stadio e poi minacciano i carabinieri Leggi anche: Ubriachi litigano in strada poi aggrediscono e minacciano i carabinieri Leggi anche: Posteggio Stadio: sorpresa: "Trovato chiuso il cancello" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Si ubriacano, colpiscono il cancello dello stadio e poi minacciano i carabinieri - Difficili le operazione di identificazione, i militari dell'Arma li denunciano per disturbo della quiete pubblica e oltraggio a pubblico ufficiale ... casertanews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.