Si scontra frontalmente con un suv e muore intrappolato nella Panda accartocciata

Un incidente tra una Fiat Panda e un SUV si è concluso tragicamente, con la Panda accartocciata e il conducente rimasto intrappolato. L'impatto frontale ha causato danni rilevanti, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori. La dinamica e le cause dell'incidente sono al centro delle indagini, mentre le autorità monitorano la situazione per ricostruire l'accaduto.

La sua Fiat Panda si è scontrata frontalmente contro un suv e nell'impatto è diventata un ammasso di lamiere che lo ha intrappolato. Un uomo di 31 anni è morto nella giornata del 6 gennaio in un incidente stradale a Volpiano (Torino). A nulla è servito il lavoro dei vigili del fuoco per estrarlo.

