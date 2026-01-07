Si ribalta uno scuolabus con sette bambini a bordo | probabile surriscaldamento dei freni in discesa

A Cervaro, nel Frusinate, uno scuolabus con sette bambini a bordo si è ribaltato durante una discesa. Le cause probabili sono un surriscaldamento dei freni. I bambini sono usciti illesi, ma uno di loro è stato accompagnato in ospedale per controlli. L’incidente evidenzia l’importanza della manutenzione e della sicurezza dei mezzi di trasporto scolastico.

Scuolabus con 7 bambini si ribalta nel Frusinate - I bambini evacuati rompendo il vetro posteriore: uno trasportato al pronto soccorso in via precauzionale. quotidiano.net

Scuolabus si ribalta in discesa con sette bambini a bordo - La dinamica – Lo scuolabus stava percorrendo il collegamento tra la località Fionda e la località Pastenelle, un tratto noto per la forte pendenza e le curve ... pupia.tv

Uno scuolabus con a bordo sette bambini si è ribaltato a Cervaro, in provincia di Frosinone. Tanta paura ma nessun ferito tra i sette bimbi delle elementari che si trovavano sul mezzo. Stando a quanto ricostruito, il mezzo è uscito dal controllo del conducente e - facebook.com facebook

Si ribalta scuolabus con sette bambini a bordo, paura ma nessun ferito. Nel Frusinate. Tra le cause una possibile avaria ai freni e l'alta velocità #ANSA x.com

