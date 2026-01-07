Si ribalta uno scuolabus con sette bambini a bordo | probabile surriscaldamento dei freni in discesa

A Cervaro, nel Frusinate, uno scuolabus con sette bambini a bordo si è ribaltato durante una discesa. Le cause probabili sono un surriscaldamento dei freni. I bambini sono usciti illesi, ma uno di loro è stato accompagnato in ospedale per controlli. L’incidente evidenzia l’importanza della manutenzione e della sicurezza dei mezzi di trasporto scolastico.

L'incidente a Cervaro, nel Frusinate: uno scuolabus con sette alunni si è ribaltato in discesa. Bambini illesi, uno in ospedale per controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

