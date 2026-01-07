Si possono annullare i quesiti di un concorso solo se presentano errori manifesti ed oggettivi
Nel contesto di un concorso pubblico, l’annullamento dei quesiti è possibile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. In un ricorso riguardante la selezione per Dirigenti Scolastici, la parte ricorrente contestava l’errata formulazione di alcuni quesiti e risposte, sostenendo che tali errori avrebbero potuto influire sull’esito della prova scritta. La questione si concentra sull’ammissibilità di annullamenti basati su errori evidenti e verificabili nei quesiti del conc
Con ricorso la parte ricorrente, partecipava al concorso riservato per l’assunzione di Dirigenti Scolastici e non superava la prova scritta e contestava in particolar modo l'errata formulazione dei quesiti e e alcune risposte degli stessi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
