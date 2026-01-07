Si introducono in un’auto per rubare | colti in flagrante e arrestati in due

All'inizio dell'anno, i carabinieri della compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza due uomini, di 25 e 40 anni, per tentato furto aggravato. I militari del Radiomobile li hanno sorpresi mentre cercavano di entrare in un'auto, intervenendo tempestivamente e assicurandoli alla giustizia. L'episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

PISA – Inizio anno con arresto per i carabinieri della compagnia di Pisa. I militari del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne e un 40enne di origini straniere, per tentato furto aggravato. L’intervento e? avvenuto intorno alle 5 circa durante un regolare servizio perlustrativo, quando i militari dell’Arma hanno sorpreso i due soggetti all’interno di un’auto dove si erano introdotti infrangendo il deflettore posteriore. Dagli accertamenti del caso, uno dei due uomini e? stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 centimetri ed e? stato denunciato all’autorita? giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

