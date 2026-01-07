Si è suicidato in carcere Franco Pettineo | aveva strangolato la compagna e rischiava l'ergastolo
Franco Pettineo si è suicidato in carcere a Cremona il 6 gennaio, in attesa del processo per l’omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, avvenuto nel marzo 2025. Pettineo, coinvolto nel caso, rischiava l’ergastolo. La sua morte avviene in un momento di grande attenzione sul caso, che aveva suscitato ampie discussioni sulla giustizia e sulla tutela delle vittime.
Franco Pettineo si è suicidato in carcere a Cremona la mattina del 6 gennaio. La prossima settimana si sarebbe aperto il processo per l'omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, uccisa nel Pavese il 13 marzo 2025, e rischiava l'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
