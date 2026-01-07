Si è suicidato in carcere Franco Pettineo | aveva strangolato la compagna e rischiava l'ergastolo

Franco Pettineo si è suicidato in carcere a Cremona la mattina del 6 gennaio. La prossima settimana si sarebbe aperto il processo per l'omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, uccisa nel Pavese il 13 marzo 2025, e rischiava l'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

