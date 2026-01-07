Si è suicidato in carcere Franco Pettineo | aveva strangolato la compagna e rischiava l'ergastolo

Franco Pettineo si è suicidato in carcere a Cremona il 6 gennaio, in attesa del processo per l’omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni, avvenuto nel marzo 2025. Pettineo, coinvolto nel caso, rischiava l’ergastolo. La sua morte avviene in un momento di grande attenzione sul caso, che aveva suscitato ampie discussioni sulla giustizia e sulla tutela delle vittime.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.