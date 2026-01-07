Si è spento Giancarlo Casula storico militante di destra

Giancarlo Casula, noto imprenditore vitivinicolo e figura storica della destra italiana, è scomparso all’età di 82 anni. Dopo una lunga battaglia contro un tumore, lascia un ricordo della sua attività e del suo impegno politico. La sua figura ha segnato un percorso importante nel panorama imprenditoriale e politico del paese.

Si è spento a 82 anni Giancarlo Casula, imprenditore vitivinicolo e storico militante di destra. Da anni lottava contro un tumore. Consigliere regionale per quattro legislature, aveva militato nella fila del Movimento sosciale italiano. Casula, che un mese aveva sposato con rito religioso la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

