Costituito il Comitato referendario Sì Separa - Roma Capitale in sostegno delle ragioni del SI' al prossimo referendum costituzionale sul tema della Giustizia. Il neocostituito Comitato territoriale Sì Separa - Roma Capitale ritiene non più procrastinabile la riforma della magistratura riguardo la separazione tra inquirenti e giudicanti in quanto solo attraverso questa e mediante il sorteggio dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si potrà giungere ad una giustizia più equa per il cittadino nonché più moderna e funzionale per il sistema-Paese. Il Comitato costituito fa riferimento al Coordinamento nazionale del “Comitato Sì Separa” ed ha individuato nell'Avv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Si costituisce il comitato referendario "Si Separa - Roma Capitale"

Leggi anche: Porto turistico-crocieristico, a Fiumicino nasce il “comitato referendario”

Leggi anche: Riforma giustizia, la presentazione del Comitato referendario per il "No" di associazioni e società civile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; “A proposito del referendum sulla magistratura (e non sulla giustizia)”; REFERENDUM GIUSTIZIA/ Attenti al “legittimo” imbroglio dei magistrati in campagna elettorale (per il No).

Si costituisce il comitato referendario "Si Separa - Roma Capitale" - Roma Capitale in sostegno delle ragioni del SI’ al prossimo referendum costituzionale ... iltempo.it