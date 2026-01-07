Si concludono le mostre dedicate a Guido Guidi e alla Pimpa | oltre 30mila spettatori

Si concludono con esito positivo le esposizioni dedicate a Guido Guidi e alla Pimpa, parte della recente offerta culturale dei Civici Musei di Udine. Le mostre, diverse per stile e pubblico di riferimento, hanno attirato oltre 30.000 visitatori, testimonianza dell’interesse e dell’apprezzamento per le iniziative promosse. Questi eventi hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale locale, offrendo spazi di riflessione e approfondimento su tematiche artistiche e culturali.

