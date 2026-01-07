Durante la prima asta del pesce del 2026 al mercato ittico, la stampante si è bloccata, creando disagi per gli operatori. Nonostante l'intervento da remoto per risolvere il problema delle bolle doppie, gli armatori hanno espresso preoccupazioni circa le difficoltà operative ancora presenti. La situazione evidenzia le sfide persistenti nel settore, anche con l’adozione di nuove tecnologie.

Anno nuovo e vecchi problemi alla prima asta del pesce del 2026, tenutasi al mercato ittico. Se la presenza da remoto della ditta che gestisce il sistema ha consentito di risolvere nell’immediato il problema delle bolle doppie evitandone l'emissione, uno dei più rilevanti con cui la marineria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Si blocca la stampante alla prima asta del pesce del 2026 e gli armatori insorgono: "Così non si può più lavorare" [VIDEO]

