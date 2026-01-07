Short track olimpionico cinese Wu Dajing annuncia il ritiro

Wu Dajing, atleta cinese di short track e campione olimpico, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni. La decisione, comunicata in modo semplice e diretto, segna la fine della carriera di uno dei più riconosciuti atleti nel mondo del pattinaggio di velocità su ghiaccio. La notizia rappresenta un momento di riflessione nel panorama sportivo internazionale, lasciando spazio a nuovi orizzonti per l’atleta.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Wu Dajing, campione olimpico cinese di pattinaggio di velocità short track, ha annunciato martedì il suo ritiro dalle competizioni, scegliendo un addio sobrio e senza cerimonie. Il 31enne ha vinto l'oro olimpico nei 500 metri maschili alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, unico oro conquistato dalla Cina in quell'edizione, e ha contribuito alla vittoria cinese dell'oro nella staffetta mista dei 2.000 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Wu ha dichiarato di aver preso in considerazione il ritiro dopo Pechino 2022, ma di aver scelto di continuare per amore della disciplina.

