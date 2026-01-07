Sessismo Arsenal costretto a bloccare i commenti sul video di presentazione di Smilla Holmberg

A pochi giorni dall'inizio del 2026, emergono segnali di regressione sociale. Recentemente, l’Arsenal ha dovuto bloccare i commenti sul video di presentazione di Smilla Holmberg a causa di episodi di sessismo. Questi eventi sottolineano come, nonostante il nuovo anno, siano ancora necessari sforzi concreti per promuovere rispetto e inclusione nel mondo dello sport e oltre.

Il 2026 è iniziato appena da una settimana, ma il mondo non sembra migliorato. Anzi, già ci sono stati diversi episodi che dimostrano come la civiltà umana stia regredendo. Così come in passato, di fatto, il sessismo continua ad essere tra i problemi atavici della nostra società, soprattutto quella calcistica. L'ultimo episodio arriva dall'Inghilterra. L'Arsenal ha dovuto disattivare i commenti sul video di presentazione del nuovo acquisto dellla squadra femminile: la calciatrice svedese Smilla Holmberg. Quest'ultima, difensore classe 2006, si è trasferita nel team inglese dall'Hammarby, dove ha vinto un campionato e due coppe.

