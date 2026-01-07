Servizi sociali metropolitani i sindacati annunciano un sit-in e chiedono un incontro con il sindaco

I sindacati dei servizi sociali metropolitani, tra cui la Uil, annunciano un sit-in e chiedono un incontro con il sindaco. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e il ruolo delle cooperative, come Genesi, che operano nel trasporto, servizi igienico-sanitari e assistenza. L’obiettivo è sensibilizzare l’amministrazione sulle criticità e promuovere un confronto costruttivo per migliorare il settore.

La Uil scende in campo al fianco dei lavori dei servizi sociali (cooperativa Genesi) della Città Metropolitana, che in tutto il territorio garantiscono attività di trasporto, servizi igienico-sanitarii ed asacom. Si tratta di circa ottocento lavoratori precari storici che, alcuni da circa venti.

