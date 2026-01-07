Servizi ferroviari e alta velocità Il sindaco di Chiusi torna alla carica

Il sindaco di Chiusi propone interventi mirati per migliorare i servizi ferroviari e l’alta velocità, includendo il ripristino dell’Intercity 598 in direttissima e un aumento delle fermate per Chiusi, Arezzo e Perugia. Si punta anche a potenziare i collegamenti nei giorni festivi e a ottimizzare le coincidenze tra treni e i convogli ad alta velocità, al fine di rendere più efficiente e accessibile il sistema di trasporto regionale.

Ripristino dell'Intercity 598 in direttissima, adeguato numero di fermate alta velocità per Chiusi, Arezzo e anche Perugia, più treni nei giorni festivi e migliori coincidenze tra i vari tipi di convogli e l'alta velocità. Sono le principali richieste che il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, ha fatto in un lungo post su Facebook: "Si tratta di interventi concreti e realizzabili anche da subito. Penso al caso dell'Intercity 598 da Roma a Chiusi, spostato da giugno dalla direttissima alla linea lenta, con un tempo di percorrenza di oltre 2 ore, rispetto ai 90 minuti originari, con disagi evidenti per chi lo utilizza quotidianamente e deve conciliare lavoro e vita familiare".

Gruppo Fs e Certares puntano sull’Alta Velocità europea: investimenti da 1 miliardo per i servizi internazionali - Ferrovie dello Stato e il fondo Usa Certares avviano una partnership per lo sviluppo dell’Alta Velocità internazionale, con focus su Trenitalia France. msn.com

"I servizi ferroviari ora vanno potenziati. Tante le esigenze di cittadini e pendolari" - Protocollata una mozione per potenziare i servizi ferroviari da parte del Capogruppo del Gruppo Misto, Giacomo Manni. lanazione.it

Bonus abbonati Umbria 2026, la giunta regionale approva all’unanimità sconti del 20% sugli abbonamenti ferroviari per i cittadini umbri. De Rebotti: “Ristoro per i disservizi sopportati negli anni passati, a sostegno di utenti e famiglie” Credo sia una notizia da c - facebook.com facebook

