SerieA | Napoli-Verona 2-2colpo Atalanta

Al Maradona, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Verona, rimontando da 0-2. La partita è stata equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre che hanno espresso un buon livello di gioco. L’Atalanta ha ottenuto un risultato importante, mentre i partenopei, nonostante la rimonta, devono accontentarsi di un punto. Un incontro che evidenzia le dinamiche della Serie A e l’equilibrio tra le squadre in questa fase del campionato.

Il Napoli rimonta da 0-2, ma contro un bel Verona è costretto comunque a frenare: 2-2 faticosissimo al 'Maradona'. Brutto 1° tempo dei partenopei:gran gol di tacco di Frese al 16', raddoppia Orban su rigore (28') dopo un lungo Var. La squadra di Conte riemerge nella ripresa:McTominay accorcia di testa (54') su angolo, Di Lorenzo pareggia all'82' insaccando di destro sul primo palo. Bologna steso 0-2 al Dall'Ara e sorpassato dall'Atalanta, che si prende il 7° posto.Uomo-partita Krstovic,due volte a segno (37',60').Felsinei poco incisivi.

