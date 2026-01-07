serie tv in arrivo a gennaio

A gennaio 2026 tornano alcune serie molto attese, tra cui la quarta stagione di Bridgerton su Netflix, disponibile dal 29 gennaio. Oltre a nuovi debutti come I Sette Quadranti di Netflix e Gomorra – Le Origini su Sky Atlantic, il mese si conferma come un momento di ritorni e novità nel panorama delle serie televisive. Ecco le principali uscite previste per il primo mese dell’anno.

© Netflix Liam Daniel Anno nuovo, vita nuova. Ma non del tutto, almeno nel mondo delle serie tv: se a gennaio 2026 ci saranno alcuni interessanti debutti, tra i quali segnaliamo I Sette Quadranti di Netflix e Gomorra – Le Origini di Sky Atlantic, a creare grande attesa è soprattutto un ritorno, quello di Bridgerton, di cui sarà disponibile su Netflix la quarta stagione a partire da giovedì 29. Il 13 gennaio debutterà, invece, la nuova piattaforma HBO Max e contestualmente saranno rilasciate in Italia le quattro stagioni di Industry, l’ultima fino a quel momento inedita anche a livello globale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

