La Serie C riprende le attività con buone notizie per il Carpi, che torna in forma completa dopo la pausa. In attesa di conoscere gli esiti degli esami di Matteo Cortesi, il team si prepara alla ripresa degli allenamenti, mentre Cassani sorride con il ritorno di Sall e Rigo. Un momento di ottimismo per i biancorossi in vista delle prossime sfide.

In attesa di conoscere domattina con gli esami l’entità dello stop di Matteo Cortesi, in casa Carpi arrivano buone notizie alla ripresa in forma completa degli allenamenti nel giorno della Befana. Mister Cassani ha potuto ritrovare sia Abdoulaye Sall (foto) che Mattia Righi. L’attaccante senegalese ha smaltito il dolore al piede, il terzino sinistro ha superato il nuovo problema alla caviglia, la stessa che lo tiene ai box da oltre 2 mesi ed entrambi si candidano per tornare domenica nella sfida con la Pianese. Chi rimane ancora ai box è invece Precious Amayah, che ormai da metà dicembre convive con i postumi della distorsione alla caviglia procurata prima di Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c. Cassani sorride. Tornano Sall e Rigo

