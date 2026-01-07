Serie A Napoli-Verona 2-2

Nel match della 19ª giornata di Serie A, il Napoli ottiene un pareggio 2-2 contro il Verona al 'Maradona'. La squadra partenopea, che cerca di mantenere la leadership in classifica, non riesce a conquistare i tre punti in questa occasione, rallentando la propria corsa verso la vetta. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e l’impegno di entrambe le formazioni.

Il  Napoli  frena nella corsa al vertice della classifica non andando oltre il pareggio (2-2) al ‘ Maradona ‘ contro il Verona nel match valido per la 19a giornata di Serie A. Gara tutta in salita per i campioni d’Italia, che vanno sotto al 16? grazie al colpo di tacco di Frese su cross di Niasse e incassano il 2-0 al 28? su rigore trasformato da Orban per un fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa reazione d’orgoglio dei campani, che accorciano le distanze al 9? con McTominay sugli sviluppi di un calcio d’angolo – complice un’uscita a vuoto di Montipò – per poi pareggiare i conti al 37’ grazie all’inserimento vincente di Di Lorenzo, imbeccato da Marianucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

