Serie A Napoli-Verona 2-2

Nel match della 19ª giornata di Serie A, il Napoli ottiene un pareggio 2-2 contro il Verona al 'Maradona'. La squadra partenopea, che cerca di mantenere la leadership in classifica, non riesce a conquistare i tre punti in questa occasione, rallentando la propria corsa verso la vetta. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e l’impegno di entrambe le formazioni.

Il Napoli frena nella corsa al vertice della classifica non andando oltre il pareggio (2-2) al ‘ Maradona ‘ contro il Verona nel match valido per la 19a giornata di Serie A. Gara tutta in salita per i campioni d’Italia, che vanno sotto al 16? grazie al colpo di tacco di Frese su cross di Niasse e incassano il 2-0 al 28? su rigore trasformato da Orban per un fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa reazione d’orgoglio dei campani, che accorciano le distanze al 9? con McTominay sugli sviluppi di un calcio d’angolo – complice un’uscita a vuoto di Montipò – per poi pareggiare i conti al 37’ grazie all’inserimento vincente di Di Lorenzo, imbeccato da Marianucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Napoli-Verona 2-2 Leggi anche: Serie A, oggi Napoli-Verona – La partita in diretta Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-0 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Hellas Verona: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Napoli-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Napoli-Verona 2-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay e Di Lorenzo, gli highlights - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82' - 2, gol e highlights: Conte rimonta da 0- sport.sky.it

Napoli – Hellas Verona 2-2, cronaca e highlights: scaligeri vicino l’impresa! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Frese e Orban sbloccano il match ma McTominay e Di Lorenzo guadagnano il punto! generationsport.it

PASSO FALSO... NAPOLI-VERONA 2-2 | LIVE REACTION NAPOLETANI

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

SERIE A | Il Verona impone il pari al Napoli al Maradona nella 19ma giornata. #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.