Serie A | Inter vince e allunga in vetta
L'Inter si conferma in testa alla classifica di Serie A, grazie alla vittoria che le permette di allungare il vantaggio sulle inseguitrici. La squadra nerazzurra approfitta del pareggio del Napoli e attende l’anticipo del Milan contro il Genoa. La stagione prosegue con equilibrio e competizione, mentre le posizioni in classifica si consolidano in un contesto di incertezza e sfide ancora da disputare.
22.50 L'Inter allunga in vetta approfittando del pari del Napoli e in attesa del Milan che riceve il Genoa. A Parma i nerazzurri vincono 0-2 salendo a 42 punti, 4 più di partenopei e rossoneri. I ducali si fermano a 18. Al 'Tardini' in gol Dimarco (42') e Thuram (98'). Nelle altre gare serali,sfiora il colpo la Fiorentina all'Olimpico:la Lazio acciuffa il 2-2 al 95' con rigore di Pedro. In precedenza biancocelesti avanti con Cataldi (52'), sorpasso viola di Gosens (56') e Gudmundsson su rigore (88'). Udinese corsara a Torino: 1-2. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
