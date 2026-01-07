Serie A il Napoli trema poi riagguanta il Verona | 2-2 al Maradona

Nel match di Serie A tra Napoli e Verona, il risultato finale è stato un pareggio 2-2 al 'Maradona'. La squadra partenopea, che aveva iniziato con determinazione, ha subito un rallentamento nel secondo tempo, permettendo agli avversari di recuperare. Questo risultato interrompe momentaneamente la serie positiva del Napoli e influisce sulla posizione in classifica.

Il Napoli frena nella corsa al vertice della classifica non andando oltre il pareggio (2-2) al 'Maradona' contro il Verona nel match valido per la 19a giornata di Serie A. Gara tutta in salita per i campioni d'Italia, che vanno sotto al 16' grazie al colpo di tacco di Frese su cross di Niasse e incassano il 2-0 al 28' su rigore trasformato da Orban per un fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa reazione d'orgoglio dei campani, che accorciano le distanze al 9' con McTominay sugli sviluppi di un calcio d'angolo - complice un'uscita a vuoto di Montipò - per poi pareggiare i conti al 37' grazie all'inserimento vincente di Di Lorenzo, imbeccato da Marianucci.

