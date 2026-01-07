L'Inter supera il Parma 2-0 nel match disputato al Tardini, approfittando della battuta d'arresto del Napoli contro il Verona. La partita si è svolta in un clima di concentrazione, con i nerazzurri che hanno dimostrato solidità e determinazione, grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Questa vittoria consente all'Inter di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo alta la speranza di un positivo percorso in campionato.

Nella nebbia del Tardini L'Inter supera il Parma per 2-0 e approfitta della frenata casalinga del Napoli contro il Verona. Grazie alla reti di Dimarco e di Thuram, i ragazzi di Chivu infilano così la sesta vittoria consecutiva in campionato, consolidando il proprio primato in classifica. Il risultato finale sta stretto agli ospiti, decisamente troppo spreconi in zona gol: per i ducali, invece, arriva l'ennesima prestazione incolore e povera di idee offensive. Nella mezzora iniziale di partita, prima di trovare il vantaggio, la formazione meneghina viene fermata per due volte dalla traversa. In entrambi gli episodi, Corvi è provvidenziale, deviando sul montante prima il tiro dal limite di Bisseck, poi il tentativo ravvicinato di Esposito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, Dimarco e Thuram fanno volare l'Inter a Parma

Leggi anche: L'Inter vince 2-0 nella nebbia, Dimarco e Thuram stendono il Parma

Leggi anche: Parma-Inter 0-1, Dimarco e Thuram espugnano il Tardini: Chivu primo in classifica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'Inter allunga in testa, 2-0 al Parma al Tardini: reti di Federico Dimarco e Marcus Thuram. Gol annullato all'ex Ange-Yoan Bonny; L'Inter ne fa 2 al Parma e va a +4 su Milan e Napoli: gol di Dimarco e Thuram; L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con le firme di Dimarco e Thuram; Parma-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Dimarco e Thuram, gli highlights.

L’Inter non si smarrisce nella nebbia di Parma: Dimarco e Thuram fanno volare i nerazzurri a +4 su Milan e Napoli - Parma, 7 gennaio 2026 – Con un gol per tempo, l’Inter sbanca il Tardini di Parma e allunga momentaneamente a +4 sul Milan (impegnato domani sera in casa contro il Genoa) e Napoli, fermato oggi sul 2- sport.quotidiano.net