Serie A Dimarco e Thuram fanno volare l' Inter a Parma
L'Inter supera il Parma 2-0 nel match disputato al Tardini, approfittando della battuta d'arresto del Napoli contro il Verona. La partita si è svolta in un clima di concentrazione, con i nerazzurri che hanno dimostrato solidità e determinazione, grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Questa vittoria consente all'Inter di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo alta la speranza di un positivo percorso in campionato.
Nella nebbia del Tardini L'Inter supera il Parma per 2-0 e approfitta della frenata casalinga del Napoli contro il Verona. Grazie alla reti di Dimarco e di Thuram, i ragazzi di Chivu infilano così la sesta vittoria consecutiva in campionato, consolidando il proprio primato in classifica. Il risultato finale sta stretto agli ospiti, decisamente troppo spreconi in zona gol: per i ducali, invece, arriva l'ennesima prestazione incolore e povera di idee offensive. Nella mezzora iniziale di partita, prima di trovare il vantaggio, la formazione meneghina viene fermata per due volte dalla traversa. In entrambi gli episodi, Corvi è provvidenziale, deviando sul montante prima il tiro dal limite di Bisseck, poi il tentativo ravvicinato di Esposito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dimarco al Top in Serie A per il numero di occasioni create (36) e assist forniti (5), posizionandosi ai vertici della lega. Con 5 assist all'attivo il terzino nerazzurro guida la classifica dei passaggi vincenti insieme a Nico Paz, inoltre è uno dei sei giocat - facebook.com facebook
