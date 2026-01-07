Seriate suona la campanella alla scuola Aldo Moro rimessa a nuovo

Nella mattina del 7 gennaio, la scuola secondaria di primo grado Aldo Moro di Seriate ha riacceso la campanella, segnando il ritorno alle attività scolastiche dopo i lavori di ristrutturazione. L’evento rappresenta un momento di ripresa per la comunità locale, che attende con fiducia il nuovo inizio dell’anno scolastico in una struttura rinnovata e più funzionale.

Seriate. Nella mattina di 7 gennaio alla scuola secondaria di primo grado Aldo Moro di Seriate è tornata a suonare la campanella. Il rientro degli studenti rappresenta il risultato di un lavoro corale che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, gli uffici, la direzione lavori e la scuola, dopo una fase particolarmente delicata seguita all’interruzione del cantiere, nei mesi estivi, da parte dell’azienda che stava eseguendo i lavori. La ripartenza e il loro avanzamento sono stati possibili grazie all’affidamento all’impresa Manenti Battista srl, realtà del territorio bergamasco, che ha consentito di riportare il percorso su binari certi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Seriate, il sindaco Cortesi: “Il 7 gennaio la scuola Aldo Moro riaprirà”

Leggi anche: Afragola, furto alla scuola Aldo Moro: individuato e denunciato il terzo responsabile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Seriate: scuola Moro, lavori fermi. «A rischio i fondi Pnrr». «No, ci sono i tempi» - Non si muove foglia, dietro al guscio d’impalcature che si arrampica sui muri messi a nudo della scuola media Aldo Moro, a Seriate. bergamo.corriere.it

A seguito del SOLD OUT degli spettacoli serali, siamo felici di annunciare due repliche aggiuntive in queste date: Genova Domenica 8 febbraio 2026 Parole di Faber torna al Teatro Govi alle 16:30. Seriate – Bergamo Sabato 21 febbraio 2026 Anche al Te - facebook.com facebook