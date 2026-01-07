Sabato alle 21, al Teatro di via Dante, si terrà una serata musicale con il Coro Divertimento Vocale, patrocinata dal Comune. L’evento ha l’obiettivo di sostenere l’associazione La Mensa del Padre Nostro, impegnata nel supporto alle persone in difficoltà. La partecipazione contribuirà alla raccolta fondi per questa realtà di volontariato, presieduta da Adriano Broglia. Un’occasione per ascoltare buona musica e sostenere una causa sociale.

Sabato alle 21, al Teatro di via Dante, risuoneranno le note del Coro divertimento vocale. La serata musicale, con il patrocinio del Comune, è finalizzata alla raccolta fondi per l’associazione di volontariato La Mensa del Padre Nostro, che si occupa delle persone bisognose ed è presieduta da Adriano Broglia. Il Coro divertimento vocale, nato nel 1996 a Gallarate grazie alla passione di 20 giovanissimi guidati dal Maestro Carlo Morandi, ha compiuto un percorso di crescita che l’ha portato, in questi 30 anni, a superare le 130 voci corali, permettendogli di diventare uno dei cori più numerosi d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serata in musica per la solidarietà con il Coro divertimento vocale

Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul

