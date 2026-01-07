Serata all’auditorium

7 gen 2026

Sabato 10 gennaio, presso l’auditorium San Domenico di Foligno, si terrà una serata dedicata alla musica e alla solidarietà. L’evento intende ricordare Fabio Luccioli, giornalista e figura di spicco nel panorama locale, recentemente scomparso. La serata rappresenta un’occasione per valorizzare il suo contributo alla comunità attraverso un momento di aggregazione e beneficenza.

FOLIGNO Una serata all’insegna della musica e della beneficenza quella in programma sabato 10 gennaio all’auditorium San Domenico, nel corso della quale verrà ricordato Fabio Luccioli, giornalista, direttore di Radio Gente Umbra e della Gazzetta di Foligno, recentemente scomparso. Un binomio, tra note e solidarietà, promosso dal Club Inner Wheel di Foligno della presidente Alessandra Alessandri, con l’obiettivo di sostenere l’Airc e, dunque, la ricerca contro il cancro e il reparto di Senologia dell’ospedale “San Giovanni Battista“. Dal titolo " L’Ombra della Luce ", l’evento in programma alle 21 sarà un concerto tributo a Franco Battiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

