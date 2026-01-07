Sequestrati a Terracina 15mila bulbi di papavero L’operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato 15.000 bulbi di papavero a Terracina durante un’operazione di controllo del territorio. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di fenomeni illeciti legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. Il sequestro evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e contrastare il traffico di sostanze illegali.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio nell'ambito di un'attività di controllo del territorio rafforzata per prevenire e reprimere la detenzione e lo spaccio di stupefacenti. I controlli della Compagnia di Terracina e il sequestro. L'operazione è stata condotta dai Finanzieri della Compagnia di Terracina, impegnati in servizi mirati contro la criminalità comune. Nel corso degli accertamenti, è stato controllato un soggetto di origine indiana: il materiale è stato trovato nella sua disponibilità e quindi sottoposto a sequestro. Sequestrati dalla Finanza di Latina 15mila bulbi di oppio, droga del caporalato - Arrestato un cittadino indiano che li teneva in casa a Terracina, lo stupefacente viene spesso usato per lenire le fatiche del lavoro nei campi ... rainews.it

Latina: sequestrati oltre 20 chili di bulbi papavero da oppio, uomo arrestato - Oltre 20 chili di bulbi di papavero, corrispondenti a un totale di 15mila bulbi di oppio, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina. romadailynews.it

Terracina, sequestrati oltre 20 kg di bulbi di papavero da oppio, arrestato un uomo - TERRACINA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno trovato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio detenuto da un uomo di nazionalità indiana risultato e ... radioluna.it

