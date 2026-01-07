Sequestrati a Terracina 15mila bulbi di papavero L’operazione della Guardia di Finanza

Da dayitalianews.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato 15.000 bulbi di papavero a Terracina durante un’operazione di controllo del territorio. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di fenomeni illeciti legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. Il sequestro evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e contrastare il traffico di sostanze illegali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio nell’ambito di un’attività di controllo del territorio rafforzata per prevenire e reprimere la detenzione e lo spaccio di stupefacenti. I controlli della Compagnia di Terracina e il sequestro. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri della Compagnia di Terracina, impegnati in servizi mirati contro la criminalità comune. Nel corso degli accertamenti, è stato controllato un soggetto di origine indiana: il materiale è stato trovato nella sua disponibilità e quindi sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

sequestrati a terracina 15mila bulbi di papavero l8217operazione della guardia di finanza

© Dayitalianews.com - Sequestrati a Terracina 15mila bulbi di papavero. L’operazione della Guardia di Finanza

Leggi anche: Latina | Terracina. La GdF sequestra oltre 15mila (20 Kg) di bulbi di papavero da oppio. Arrestato un cittadino indiano

Leggi anche: Maxi sequestro della finanza: scoperti 20 chili di bulbi di papavero da oppio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

sequestrati terracina 15mila bulbiSequestrati dalla Finanza di Latina 15mila bulbi di oppio, droga del caporalato - Arrestato un cittadino indiano che li teneva in casa a Terracina, lo stupefacente viene spesso usato per lenire le fatiche del lavoro nei campi ... rainews.it

Latina: sequestrati oltre 20 chili di bulbi papavero da oppio, uomo arrestato - Oltre 20 chili di bulbi di papavero, corrispondenti a un totale di 15mila bulbi di oppio, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina. romadailynews.it

sequestrati terracina 15mila bulbiTerracina, sequestrati oltre 20 kg di bulbi di papavero da oppio, arrestato un uomo - TERRACINA – I militari del  Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno trovato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio detenuto da un uomo di nazionalità indiana risultato e ... radioluna.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.