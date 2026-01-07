Senza linea industriale il governo nega la realtà

Recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico e Made in Italy ha comunicato importanti decisioni riguardo alla linea industriale del paese. Andrea Roventini, direttore dell’Istituto di Economia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha commentato criticamente questa scelta, sottolineando come la mancanza di una strategia industriale possa rappresentare una negazione della realtà economica italiana. In questo articolo si analizza il contesto e le implicazioni di questa posizione.

Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il ministero dello sviluppo economico e made in Italy ha reso noto, due giorni fa, di aver raggiunto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Senza linea industriale, il governo nega la realtà»

