Senza il 9 ci pensa il 90 | doppietta di Krstovic colpo dell’Atalanta in casa del Bologna

L’Atalanta dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi e trovare soluzioni efficaci in attacco. Con una doppietta di Krstovic, la squadra bergamasca conquista tre punti importanti in trasferta contro il Bologna, confermando la solidità del reparto offensivo. La vittoria sottolinea la crescita collettiva e la versatilità del gruppo, evidenziando come anche senza un attaccante di ruolo, l’Atalanta possa essere competitiva e concreta.

Bologna. Manca il 9? Ci pensa il 90. È sempre più l’Atalanta dei centravanti, dei giocatori che trovano nuova linfa e fiducia. Vedasi Nikola Krstovic: non segnava da 108 giorni, sembrava nel più classico dei buchi neri in cui finiscono le punte in crisi. Poi basta un freddo, a tratti freddissimo tardo pomeriggio a Bologna: una doppietta che porta tre punti pesantissimi per la rincorsa all’Europa. L’Atalanta espugna il Dall’Ara, vince 2-0, aggiunge un altro mattoncino salendo a 28 punti in classifica e si tiene a -8 dal quarto posto valido per la Champions, mentre gli asterischi di Como (33) e Bologna (26) lasciano ancora aperti gli scenari fino ai recuperi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Il posticipo. Atalanta, dalla paura al colpo finale. Genoa subito in dieci: ci pensa Hien Leggi anche: Colpo grosso dell’Atalanta a Marsiglia: Samardzic al 90’ ammutolisce il Vélodrome La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Senza il 9 ci pensa il 90: doppietta di Krstovic, colpo dell’Atalanta in casa del Bologna - Il forfait di Scamacca offre l'occasione al montenegrino, che dopo 108 giorni ritrova i gol decisivi. bergamonews.it

FULL TIME | Orvietana Calcio 1-2 AC Prato Partiamo nel migliore dei modi nel girone di ritorno: vittoria meritata su un campo pesantissimo per la copiosa pioggia. A decidere la sfida ci pensa Isuf Cela con una splendida doppietta Avanti così, Prato! - facebook.com facebook

A mettere un punto alla gara ci pensa Nkunku con una doppietta personale: prima al 48' su calcio di rigore, successivamente al 53' #CorrieredelloSport #Milan #Verona #SerieA #Allegri x.com

